Подмосковье 09 декабря 2023, 13:40 Юбилейный концерт коллектива Free Dance прошел в Щелкове

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Коллектив Free Dance провел яркий юбилейный шоу-концерт в Щелкове. Выступающие зарядили невероятной энергией всех присутствующих и перевернули их представление о мире танцев.

Динамичные, оригинальные, красивые номера, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка, красочное световое шоу, живая энергетика артистов — все это подготовили для зрителей и поклонников коллектива Free Dance в честь юбилея.

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«Сегодня нашему коллективу исполняется пять лет. За эти пять лет проделан очень большой объем работы. Мы достигли успеха не только в Московской области, но и заявили о себе за рубежом. Коллектив стремится только вперед, к развитию и, я считаю, что это действительно стало гордостью нашего Щелковского района», — рассказал руководитель коллектива Михаил Черкасов.

Весь репертуар, наработанный за пять лет, коллектив продемонстрировал в рамках шоу-концерта «Наша Высота» в Центральном Дворце культуры. Этот юбилейный проект нельзя назвать шаблонным и скучным. Он вызывает у поклонников бурю эмоций и размышлений, а также позволяет познать возможности танца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий.

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