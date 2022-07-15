Юбилейную площадку «Мегабак» открыли в Богородском округе

Накануне, 14 июля, в городском округе Богородский в поселке Обухово прошло торжественное открытие 60-й, юбилейной площадки «Мегабак». В церемонии приняли участие министр Жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Игорь Сухин.

«Так, с момента запуска проекта собрано свыше 106 тысяч кубических метров КГО, а это, для понимания, почти 22 полноценных грузовых состава. В 2021 году было собрано более 52 тысяч кубических метров КГО, а только за первое полугодие текущего года уже 38 тысяч кубических метров. До конца года мы откроем еще 12 площадок „Мегабак“», — сказал Антон Велиховский.

На площадках «Мегабак» можно сортировать 14 основных фракций крупногабаритных отходов, для чего на них установлены специализированные контейнеры. Например, сюда можно привезти мебель и технику, шины и текстиль, стекло и градусники. Также на площадках организован обмен книгами и игрушками.

«Московская область является лидером по раздельному сбору отходов, о чем, в частности, свидетельствует „Зеленая премия“, которой удостоился регион в декабре 2021 года за успешную реализацию реформы по обращению с ТКО. И к нам, естественно, за методическими рекомендациями обращаются коллеги из других регионов, где проект „Мегабак“ уже активно внедряется», — сказал Антон Велиховский.