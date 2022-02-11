Юбилейную «Лыжню России» в Подмосковье посетят около 15 тысяч участников

В Московской области 12 февраля состоится традиционное зимнее событие «Лыжня России». На соревнованиях в Химках соберутся порядка 15 тысяч участников в возрасте от девяти лет и старше.

«Лыжня России» является одним из самых масштабных лыжных стартов. Спортсменам предстоит пройти дистанцию в 10 километров, рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В этом году „Лыжня России“ отметит свой 40-летний юбилей. Это наше уже традиционное мероприятие, в котором принимают участие целыми семьями. Лыжные гонки пользуются большим интересом у жителей Подмосковья», — сказала она.

Приезжают на «Лыжню России», добавила Каклюгина, не столько соревноваться, сколько увидеться и пообщаться с единомышленниками и просто здорово провести время.

«Лыжная трасса готова, мы ждем всех участников», — подчеркнула зампред регионального правительства.

Гонка состоится 12 февраля в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».