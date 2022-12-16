Подмосковье 16 декабря 2022, 20:04 Юбилейное подключение по программе социальной газификации провели в деревне Мамоново под Одинцовом

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Уже 200 тысяч абонентов подключились к магистрали по программе социальной газификации в Подмосковье. Жительница деревни Мамоново в Одинцовском стала юбилейным абонентом.

Теперь в доме Ирины Мамонтовой появилось голубое топливо. Всего три месяца прошло от момента подачи документов до юбилейного подключения.

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«Конечно, это отразится на оплате, потому что у нас все было на электричестве — котел, вода, отопление. Это значительно снизит расходы», — сказала жительница деревни Мамоново Ирина Мамонтова.

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Пакет документов — стандартный. Главное условие — обязательная регистрация домовладения. Все работы внутри участка газовщики заранее согласовывают с собственником.

«Одно дело проводить газ по улице, а другое дело уже проводить газ по участку жителей. Конечно, мы советуемся с жителями, как им удобно прокладывать трубу», — рассказал генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации заработала в Подмосковье летом прошлого года. Рабочие бесплатно проводят газ до границы участка. Непосредственное подключение владелец оплачивает отдельно. Конечная стоимость зависит от выбранного оборудования, а также расстояния до дома. На сегодняшний день программа социальной газификации в регионе выполнена на 95%.

«Социальная газификация в принципе для нашего комитета в этом году была приоритетным направлением. <…> Здесь как раз Московская область впереди планеты всей, мы это слышим на всех совещаниях», — сказал депутат Московской областной Думы Игорь Коханый.

Как раз одно из совещаний прошло недавно в офисе «Мособлгаза». На нем подвели предварительные итоги года. За столом собрались члены комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной Думы, представители Министерства энергетики Московской области и органов местного самоуправления.

«В Московской области самая обширная программа на территории России. Те планы, которые мы ставили перед собой, реализованы: это возможность техподсоединения 115 000 домовладений, это 2806 населенных пунктов», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На территории региона построено уже почти три тысячи километров новых газопроводов. До конца декабря планируют догазифицировать еще 165 населенных пунктов. Программа продолжит свою работу и дальше.

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