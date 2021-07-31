Юбилейная площадка «Мегабак» открылась в Клину

В Клину открыли 45-ю юбилейную площадку «Мегабак». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ.

Новая площадка пригодится для сбора крупногабаритных отходов. Она расположена по адресу: город Клин, Бетонное, «А» 108.

Новый пункт приема вторсырья от населения обустроен по техническим рекомендациям министерства. У него твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение, а рядом — парковка для жителей.

«Юбилейный „Мегабак“ полностью соответствует всем установленным нормативам Министерства ЖКХ. Это одна из самых современных площадок, на которой расположены 12 фракций для различного вида КГО. Теперь местные жители получат возможность грамотно утилизировать отходы, не прибегая к использованию придомовых контейнерных площадок», — отметил заместитель министра ЖКХ Дмитрий Чинихин.

На новый пункт жители Клина могут привезти спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику. Также на территории запущен буккроссинг, где любой желающий может оставить прочитанную книгу и взять взамен принесенные другими жителями. Кроме того, на территории расположены специальные стеллажи для детских игрушек, чтобы ими тоже можно было обменяться.

«Теперь мы имеем возможность удобно разделять отходы на фракции, после чего их перерабатывать и давать вещам вторую жизнь. Безусловно, на этой площадке мы не остановимся и в дальнейшем планируем открыть еще один пункт „Мегабак“», — поделилась глава Клина Алена Сокольская.

Проект «Мегабак» был запущен в Московской области в конце 2019 года. По последним данным, пункты приема вторсырья собрали более 40 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. До конца года новые площадки будут открыты еще в 15 округах.

Адреса площадок можно посмотреть на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф. Пункты работают ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме понедельника.