Юбилейная «Лыжня России» прошла в Химках. Гонка проводится уже 40 лет

Юбилейная, 40-я «Лыжня России» прошла в Химках. В соревнованиях приняли участие более семи тысяч человек. Это одна из самых массовых гонок в Европе. На старт выходили целыми семьями. Соревновались люди всех возрастов, самому старшему участнику из Одинцова 84 года.

На церемонии открытия гонки выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, который зачитал участникам приветствие президента Владимира Путина.

«Дорогие друзья, приветствую вас по случаю старта 40-й, юбилейной всероссийской лыжной гонки. Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона — „Лыжня России“ — на протяжении 40 лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного здорового образа жизни. Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы, участники самых престижных соревнований и первенств. Впереди у вас — красивая, захватывающая борьба, где каждый сможет побороться за призовые места и, конечно, в полной мере ощутить неповторимую атмосферу праздника и дружеского общения. От души желаю вам отличного настроения, успехов и всего самого лучшего», — огласил министр приветствие президента.

Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов обратился ко всем участникам, передав огромный привет от губернатора Андрея Воробьева.

Абаренов пожелал всем хорошей гонки и отсутствия травм.

«Сегодня не будет проигравших, вы все победители. Спасибо, что сегодня с нами!» — сказал Абаренов.

Символично, что перед самым стартом «Лыжни России» в Химках стало известно, что российские лыжницы на Олимпиаде в Пекине завоевали золотую медаль в эстафете.

Источник фото: телеканал «360»

Трехкратная олимпийская чемпионка, фигуристка Ирина Роднина, которая тоже приехала поддержать участников соревнований в Подмосковье, в беседе с «360» отметила, что эта гонка имеет значение не только для Химок, но и для всей России.

«Конечно, здорово, что это происходит в Химках, и Химки всегда очень хорошо проводят. Даже когда снега не было, привозили снег буквально отовсюду. Но это мероприятие проходит по всей стране в разные сроки. Поэтому и называется „Лыжня России“. Сорок лет — это очень серьезно. И это показатель, что это нравится людям, люди это хотят, и то, что это востребовано. Ну а сегодня еще и погода, и золотая медаль на Олимпиаде наших лыжниц, так что все вместе это поднимает настроение», — сказала Роднина.

Глава городского округа Дмитрий Волошин пожелал всем ровной и хорошей лыжни и победы.

«Добрый день, дорогие друзья, я рад вас здесь приветствовать, в Химках, в городе спорта. Мы очень рады, что 40-я, юбилейная гонка проходит именно у нас. Химчане, наши спортсмены, жители, любители, все находятся среди нас и принимают сегодня участие», — сказал глава Химок.

Источник фото: телеканал «360»

Депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов отметил, что мероприятие действительно знаковое.

«Я смотрю, народу сегодня очень много. Все жители радостные. Жители всего Подмосковья собрались здесь. Даже из Москвы кто-то приезжает. Я в прихожей, где лыжи дают в прокат, слышал, что со Строгино приехали люди, и с других концов Москвы, и в принципе с Подмосковья, даже из Каширы кто-то здесь присутствует», — поделился Каримов.

Каримов и замглавы администрации Химок дали старт готовке плова по традиции, чтобы все поели. Гости могли отведать горячего чая из царь-самовара. Все это, конечно же, бесплатно. А всем участникам пробега, которые зарегистрировались на соревнования, вручили сувенирные шапочки и другие памятные подарки.

Участники «Лыжни России» преодолели дистанцию 10 километров.

Победителем мужской гонки стал Николай Морилов из Тюмени. Второе и третье места досталось москвичам Дмитрию Кондрашову и Антону Харламову.

Женщины из Подмосковья забрали весь комплект. Золотую медаль завоевала Валентина Смирнова из Истры, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Истина». Второй пришла Мария Давыденкова из Пущина, а бронзовым призером стала Светлана Кузнецова из Коломны.

Среди юношей от 18 лет и моложе лучшими тоже стали ребята из Подмосковья. Первым пришел Сергей Осадчий из Истры, СШОР «Истина». Серебро забрал Роман Кислов из Наро-Фоминска, бронзу — Максим Дмитраков из Дмитрова.

В той же возрастной категории все три медали достались девушкам из Истры, все из школы «Истина». Первое место заняла Александра Черня, второе — Екатерина Шибекина, третье — Наталья Рождественская.