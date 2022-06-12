Юбилейная игра «Военная тропа» в Звездном Городке объединила почти 100 школьников

Юбилейная, уже пятая по счету, спортивно-патриотическая игра «Военная тропа» прошла в Звездном Городке. Состязания объединили около 100 участников.

В соревнованиях приняли участие школьники из Звездного Городка, а также ученики из Монина, Лосино-Петровского, Щелкова и Фрязина. Для игры сформировали 15 команд по шесть человек в каждой.

Длина дистанции составляла три километра, на каждом шагу ребят ждали испытания. Это и «эвакуация раненого» из-под колес УАЗика, пересечение болота, шинные горки, стрельба из пневматического оружия, переправы на воде и суше.

«Я считаю, что это, в своем роде, уникальное мероприятие для детей и подростков. Они объединяются вместе, идут к общей цели для того, что бы пробежать. Я только что запыхалась, пробежала со второй уже командой. Я уже взрослый человек, и мне самой интересно. И побегу обязательно в третий раз», — поделилась организатор мероприятия Светлана Колтовских.

Глава городского округа Звездный Городок Алексей Викторенко сравнил «Военную тропу» с «Зарницей».

«Это мероприятие, наверное, имеет посыл к нашему детству. Это что-то, похожее на „Зарницу“. Здесь и элемент соревнования и развитие патриотических чувств. И это очевидно», — сказал он.

Каждая команда получила кубки и медали за участие. Победителям вручили дипломы. Но главным призом после таких приключений для команд стала вкусная гречневая каша из полевой кухни, которой всех накормили после финиша.