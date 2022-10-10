Лучших сотрудников гражданской обороны наградили в Богородском округе | 360°

Все новости

Эксклюзив

10 октября 2022, 16:01

«За свою страну». Житель Ногинска объяснил, почему решил пойти добровольцем

Криминал

10 октября 2022, 16:00

Следком завел уголовное дело после видео с расправой националистов над жителями Купянска

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 15:48

Назван топ-5 округов Подмосковья по подготовке к обработке дорог ото льда

Мир

10 октября 2022, 15:48

Канцлер Германии в телефонном разговоре с Зеленским осудил удары по Киеву

Подмосковье

10 октября 2022, 15:42

Лесной пожар оперативно потушили в Подмосковье в выходные

Подмосковье

10 октября 2022, 15:42

Квест «Осенний марафон» собрал 15 команд в Солнечногорске

Мир

10 октября 2022, 15:40

Международный комитет Красного Креста приостановил работу на Украине

Подмосковье

10 октября 2022, 15:28

«Разговоры о важном» и новые традиции. Бронштейн подвел итоги первого учебного модуля в Подмосковье

Эксклюзив

10 октября 2022, 15:27

Аналитик заявил о начале нового этапа спецоперации

Подмосковье

10 октября 2022, 14:49

Лучших сотрудников гражданской обороны наградили в Богородском округе

Читать 360tv в

В Богородском округе отметили юбилей образования системы гражданской обороны. Эта система уже 90 лет обеспечивает безопасность государства и защищает население от рисков и угроз. Для такой сложной работы нужно слаженное сотрудничество множества служб. Для того, чтобы отметит их заслуги и поздравить сотрудников с профессиональным праздником, прошло большое мероприятие в Районном доме культуры.

«Я хочу сказать спасибо военослужащим, сотрудникам нашего легендарного центра МЧС и лично Евгению Викторовичу…не просто набор слов, а каждодневная работа», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Реклама

За годы службы все эти сотрудники принимали участие в тысячах спасательных операций. Это происходило не только в пределах округа, но и по всей России, и в других странах.

Реклама

«Вы всегда приходите на помощь, всегда круглосуточно готовы защитить в том числе в сегодняшней непростой ситуации. Я говорю огромное спасибо за не только техническую материальную помощь. За моральную поддержку, которую мы ощущаем. Мы, жители Богородского округа», — сказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Награды и благодарственные письма вручались ветеранам и действующим сотрудникам ведомств. Сами работники говорят, что это счастье — служить России и Богородскому округу.

Творческие номера подарили служащим артисты районного Дома культуры, а также солисты ансамбля «Спасатель» Ногинского спасательного центра МЧС.

Богородский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама