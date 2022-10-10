Лучших сотрудников гражданской обороны наградили в Богородском округе | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Лучших сотрудников гражданской обороны наградили в Богородском округе

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В Богородском округе отметили юбилей образования системы гражданской обороны. Эта система уже 90 лет обеспечивает безопасность государства и защищает население от рисков и угроз. Для такой сложной работы нужно слаженное сотрудничество множества служб. Для того, чтобы отметит их заслуги и поздравить сотрудников с профессиональным праздником, прошло большое мероприятие в Районном доме культуры.

«Я хочу сказать спасибо военослужащим, сотрудникам нашего легендарного центра МЧС и лично Евгению Викторовичу…не просто набор слов, а каждодневная работа», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

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За годы службы все эти сотрудники принимали участие в тысячах спасательных операций. Это происходило не только в пределах округа, но и по всей России, и в других странах.

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«Вы всегда приходите на помощь, всегда круглосуточно готовы защитить в том числе в сегодняшней непростой ситуации. Я говорю огромное спасибо за не только техническую материальную помощь. За моральную поддержку, которую мы ощущаем. Мы, жители Богородского округа», — сказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Награды и благодарственные письма вручались ветеранам и действующим сотрудникам ведомств. Сами работники говорят, что это счастье — служить России и Богородскому округу.

Творческие номера подарили служащим артисты районного Дома культуры, а также солисты ансамбля «Спасатель» Ногинского спасательного центра МЧС.

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