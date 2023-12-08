Подмосковье 08 декабря 2023, 18:38 Юбилей санитарно-эпидемиологической службы Подмосковья отпраздновали в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Торжественное мероприятие в честь 150-летия санитарно-эпидемиологической службы состоялось в Мытищах. Празднование прошло в театре «ФЭСТ».

В зале собрались сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со всех округов Московской области. Отличившимся работникам вручили награды, грамоты и благодарственные письма.

Реклама

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что благодаря работе специалистов, качество питания жителей Подмосковья значительно возросло. Кроме того, их труд помогает снизить количество заболеваний.

«За все это мы говорим вам спасибо», — добавила Юлия Купецкая.

После торжественной части театр драмы и комедии «ФЭСТ» представил спектакль «Прикосновение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье обеспечило страховкой всех сотрудников скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».