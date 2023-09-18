Подмосковье 18 сентября 2023, 05:30 Памятную доску в честь советского летчика Петра Остапенко открыли в Жуковском Дмитрий Павлов

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На фасаде дома № 4 по улице Горького в Жуковском установили мемориальную доску в честь летчика-испытателя Петра Максимовича Остапенко. Торжественное открытие состоялось в 95-летие со дня рождения Героя Советского Союза.

Церемонию посетили коллеги и сослуживцы Остапенко, а также общественники и местные жители. В день памяти и уважения над домом пролетел истребитель МиГ-29, за свою карьеру Петр Максимович участвовал в испытаниях нескольких моделей этой марки.

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Доска в честь Остапенко в Жуковском является второй в России. Первую открыли в 1999 году во Владикавказе на стене школы, где учился герой.

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