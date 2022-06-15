Юбилей Петра I отметили на родине российского флота в Луховицах

Село Дединово городского округа Луховицы с размахом отметило 350-летие со дня рождения Петра I. На малой родине российского флота местных жителей угощали ухой и пирогами, демонстрировали работу кузнецов и гончаров, а завершилось мероприятие праздничным концертом.

Император дважды был в селе Дединово. Именно здесь строили корабли для российского флота, поэтому юбилей Петра отметили по-особому. Местных жителей поздравил глава округа Сергей Тимохин.

«Для нас это знаковое событие, потому что он, будучи здесь, отмечал работу наших судостроителей, сам работал, показывал, как работать топором, что дало дополнительное рвение, импульс в развитии нашего села Дединово», — отметил Тимохин.

На празднике гостей угощали блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Для юных жителей села были организованы конкурсы и игровая программа, а взрослые смогли приобрести сувениры и фермерские товары на ярмарке. Творческие коллективы округа поздравили местных праздничным концертом.