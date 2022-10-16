Юбилей Мособлпожспаса отметили спортивными соревнованиями детей и подростков | 360°

Юбилей Мособлпожспаса отметили спортивными соревнованиями детей и подростков
Соревнования для детей устроили сотрудники Мособлпожспаса в честь 15-летия организации
РИА Новости
Московская областная противопожарно-спасательная служба отмечает 15-летие с момента своего образования. Юбилей спасатели решили отметить необычно — детскими спортивными соревнованиями.
Турнир прошел в зале спортивного клуба «Барс» в Высоковске. В соревнованиях участвовали юные спортсмены из Подмосковья и Тверской области. Один из тренеров — сотрудник Мособлпожспаса, 27-летний Илья Коломиец. В свободное время он обучает подростков навыкам самбо и дзюдо.
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«В спорте без дисциплины ничего не получится. Это основное. Дисциплина, уважение к сокомандникам и тренеру. Из этого складывается спорт. Точно также складывается работа спасателя: самоконтроль и дисциплина в сложных ситуациях», — рассказал Коломиец.
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«Я очень уверена в себе. Как говорится, за ковром дружба, а на ковре враги», — поделилась медалистка.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов отметил, что соревнования, посвященные 15-летию Московской областной противопожарно-спасательной службы, помогли юным спортсменам проявить твердость духа, стойкость и выносливость.
«Детский спорт во всех муниципалитетах Московской области активно развивается, а мы этому помогаем», — подчеркнул он.
Специальным гостем турнира стал заслуженный тренер России Николай Савин. Он обратил внимание на высокий уровень организации состязаний.
«Видите, какие родители счастливые приехали. У всех горят глаза. У родителей, у детей. Сейчас бы сидели за компьютерами, а тут приехали бороться из разных регионов. Благодаря такому соревнованиям», — отметил он.
За время своей работы пожарные и спасатели Московской области совершили почти 1,5 миллионов выездов и спасли более 76 тысяч человек. А сколько детей они привлекли к спорту даже невозможно подсчитать.