Юбилей дружбы России и Армении отметили в Ногинске

Сцена районного Дома культуры Ногинска стала центром празднования 30-летия дружбы братских стран. Для гостей прозвучал праздничный концерт с традиционными песнями народов.

Россия и Армения не только имеют дружественные отношения, но и крепкое сотрудничество. Учредитель армянской воскресной школы «Ноев ковчег» Светлана Косян напомнила, что за 30 лет страны подписали 270 меморандумов по разным направлениям, среди которых образование, наука и культура.

Артисты ансамблей сыграли для гостей на армянских инструментах, исполнили известные национальные произведения и удивили игрой под русские народные песни. Пианист группы «Арарат Бенд» Альберт Амирагян рассказал, что выступал в Ногинске много раз, публика там доброжелательная и приветливая.

«Для меня это союз, потому что я с детства приучался и к армянскому, и к русскому языкам и для меня нет границы между армянским и русским языками», — поделился музыкант.

На концерте побывал и почетный гражданин Ногинска Карен Арутюнян. Он исполнил самую известную народную армянскую песню «Ов, сирун, сирун». Концерт лишний раз подтвердил единство стран.

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