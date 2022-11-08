Юбилей Дома культуры отпраздновали в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 22:40 Юбилей Дома культуры отпраздновали в Павловском Посаде

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Дворец культуры «Октябрь» в Павловском Посаде поздравили с 55-летним юбилеем. В этот день здесь собрались лучшие творческие коллективы и полный зал гостей. Поздравить коллектив ДК с юбилеем приехали депутат Мособлдумы Линара Самединова и глава городского округа Денис Семенов.

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Открытие Дома культуры состоялось в 1967 году, оно было приурочено к 50-й годовщине Великого Октября.

«Именно здесь формируется личность наших детей, именно здесь прививается все родное, отечественное, светлое, доброе», — сказала депутат Московской областной думы Линара Самединова.

Сотрудников ДК, посвятивших ему многие годы жизни, наградили в праздничный день грамотами и благодарственными письмами.

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