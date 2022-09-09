Явка избирателей в первый день выборов депутатов в Подмосковье достигла 6,30% | 360°

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Явка избирателей в первый день выборов депутатов в Подмосковье достигла 6,30%

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В первый день выборов муниципальных депутатов в Подмосковье явка к 15:00 составила 6,30%. Избирательные участки работают в трех округах.

Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. Выборы подмосковных депутатов 9 сентября проходят в Ступине, Рузе и Павловском Посаде.

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Голосование продлится до 11 сентября. В Подмосковье проходят основной и дополнительный этапы выборов депутатов в советы депутатов городских округов.

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Сегодня работает 154 избирательных участка, во второй день голосования откроют 515, а в третий — 1095.

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