15 марта 2024, 18:32
В ситуации жесткого внешнего давления. Минченко — о выборах президента в стране и Подмосковье
Евгений Минченко рассказал о явке на выборах президента в стране и Подмосковье
Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко прокомментировал первый день выборов президента. По его словам, явка избирателей в Подмосковье высокая.
«Впервые выборы проводятся в ситуации такого жесткого внешнего давления, конфронтации и происходит то, что мы называем эффектом „сплочения вокруг флага“. Мы видим сегодня сверхординарную явку по всей стране», — подчеркнул Минченко.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Выборы
Выборы президента — 2024
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