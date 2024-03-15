Подмосковье 15 марта 2024, 18:32 В ситуации жесткого внешнего давления. Минченко — о выборах президента в стране и Подмосковье Евгений Минченко рассказал о явке на выборах президента в стране и Подмосковье

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Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко прокомментировал первый день выборов президента. По его словам, явка избирателей в Подмосковье высокая.

«Впервые выборы проводятся в ситуации такого жесткого внешнего давления, конфронтации и происходит то, что мы называем эффектом „сплочения вокруг флага“. Мы видим сегодня сверхординарную явку по всей стране», — подчеркнул Минченко.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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