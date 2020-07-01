Явка в Подмосковье на голосовании по Конституции составила 64,49%. Лидером стал городской округ Электросталь

Жители Московской области продолжают идти на избирательные участки, чтобы проголосовать по поправкам к Конституции. По данным на 12:00 явка в регионе составила 64,49%, что составляет 3 724 000 человек. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он отметил, что сегодня резко начала расти доля тех, кто принимает участие в голосовании непосредственно на избирательных участках.

«Сегодня шатры на придомовых территориях уже свою работу не ведут. Увеличивается доля голосования на дому. Поэтому явка идет во вполне спокойном, равномерном движении. Я думаю, что к концу дня сохранится примерно в тех же пропорциях», — пояснил председатель Мособлизбиркома.

Самую большую явку по традиции демонстрируют муниципальные образования с небольшой численностью жителей.

«Поэтому пока у нас лидирует Электросталь, но не отстают и такие большие муниципалитеты, как Химки, Королев, Орехово-Зуево. Все наши муниципалитеты дают хорошие предварительные результаты по явке», — подчеркнул Илья Березкин. В аутсайдерах остаются закрытые территории, так называемые ЗАТО.

Всего в избирательную комиссию Московской области поступило 26 письменных обращений, в том числе 20 разъяснительного характера. На телефоны горячей линии поступило 131 сообщение, но большинство из них были об уточнении адресов избирательных комиссий или порядке голосования.

«На 12:00 серьезных жалоб не выявлено, а все недочеты оперативно устраняем», отметил Илья Березкин.

Самым популярным способом голосования из четырех является визит на участок. Таким способом воспользовались 79% участников голосования в Подмосковье. Шатры на придомовых территориях предпочли 10,41% голосующих, 8,8% участников голосования решились на надомное голосование.

«Голосование на придомовой ситуации — пожалуй один из самых безопасных способов. Думаю, что для лета, для такой хорошей погоды это хороший результат», — отметил председатель Мособлизбиркома. Он напомнил, что следующая избирательная кампания будет в сентябре и пока еще сложно прогнозировать можно ли будет использовать шатры во дворах. Все зависит от погоды. Кроме того, этот способ голосования нужно отразить в законе.

«В перспективе было бы интересно использовать элекронное голосование, никаких проблем с обеспечением такой функции нет», — подчеркнул Илья Березкин.

Сегодня проходит последний день голосования по поправкам к Конституции. Жители Подмосковья могут отправиться на свой участковый избирательный участок, чтобы высказать свое мнение об изменении в основной закон страны. Для безопасности граждан приняты все меры: у всех участников голосования измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Регистрация и само голосования проходят бесконтактным способом.

Также безопасно можно проголосовать и дома. Члены избирательной комиссии оставят пакет с бюллетенем на ручке двери. Брать его можно продезинфицированными руками, а после опустить в ящик для голосования и снова обработать руки.