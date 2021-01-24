Явка на выборах в совет депутатов в Коломенском г. о. составила более 13%

С учетом предыдущих дней голосования явка на выборах в совет депутатов Коломенского городского округа составила 13,31%. Нарушений во время голосования не зафиксировали, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

«Голосование проходит без нарушений. В городском округе выбирают 25 депутатов. Выборы проходят в пяти пятимандатных округах», — сказано в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, явка составила 13,31% на 12:00 24 января. Всего в городском округе зарегистрировано 69 149 избирателей. Отдать свои голоса жители могут в 98-и избирательных участках, открытых в Коломне. Также 23 участка работают в Озерах.

«Московская область — первый регион, который проводит многодневное голосование в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК России до 30 мая 2021 года», — подчеркнул Мособлизбирком.

Голосование на выборах в совет депутатов стартовало 22 января. Во всех избирательных пунктах строго соблюдают все меры предосторожности из-за пандемии. На участках необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки.