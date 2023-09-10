Подмосковье 10 сентября 2023, 16:12 Явка на выборах в Подмосковье превысила 50% Мособлизбирком: явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 50,78% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более половины жителей Московской области приняли участии в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек в реальных числах. Такие данные привел Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

Реклама

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин заявил, что голосование проходит в штатном режиме и серьезных нарушений не выявили.

Москва и Московская область стали лидерами по удобству и качеству голосования для своих жителей. Оба субъекта достигли высоких показателей по контролю, прозрачности и легитимности проходящих выборов. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

Он подчеркнул, что Московская область за средства своего бюджета закупила более тысячи комплексов обработки бюллетеней.

Проголосовать на выборах губернатора жители Московской области могут на более 3,9 тысячах избирательных участках. Каждая из точек оборудована видеонаблюдением. Представители партии и кандидаты следят за процессом волеизъявления в режиме реального времени.

Кроме голосования за руководителя региона жители 10 муниципальных образований Подмосковья голосуют за депутатов местных советов, а жители городского округа Пушкинский выбирают депутата Мособлдумы.