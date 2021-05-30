Стала известна явка на праймериз в Подмосковье на 15:00

В предварительном голосовании «Единой России» в Подмосковье по состоянию на 15:00 очно приняли участие 266 127 человек. Об этом сообщил член оргкомитета по проведению праймериз, председатель молодежного парламента Подмосковья Андрей Урусов.

«Наступил экватор голосования. На 15:00 явка составляет 266 127 [человек], электронно проголосовали 236 754 человека. Это очень хороший результат. Как член регионального организационного комитета, хочу сказать, что жители Подмосковья отлично восприняли формат онлайн-голосования. Это просто, удобно, не занимает много времени», — отметил Урусов.

По его словам, цифры очного голосования говорят, что этот формат не изжил себя. Люди приходят семьями.

«Сегодня утром совершал объезд участков, вижу много молодых лидеров общественного мнения, каждый считает важным отдать свой голос», — добавил представитель организационного комитета.

Очные праймериз «Единой России» начались в регионах утром 30 мая. По всей стране открылось более 45 тысяч участков. Голосование проходит с соблюдением всех необходимых в пандемию коронавируса санитарных мер.