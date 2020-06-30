Явка на голосовании по поправкам к Конституции в Рузском округе превысила 50%

Работают в округе и мобильные избирательные участки. На всех УИКах строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры. Разработан маршрут движения внутри помещения. На входе лежат антибактериальные коврики, также каждому участнику голосования бесконтактным способом измеряют температура тела, предлагают обработать руки антисептиком и надеть одноразовые перчатки.

Источник фото: телеканал «360»

«Уникальность состоит не только в том, что мы можем все прикоснуться к основному закону нашей страны. Сегодня уже шестой день, а завтра, 1 июля, — основной день голосования. На территории Рузского округа работает 38 избирательных комиссий, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится проветривание и обработка», — рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

За ходом голосования в Рузе понаблюдала депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она отметила высокую организованность голосования и рассказала о самой важной, по ее мнению, поправке.

«Все мы активные граждане и так или иначе влияем на то, что происходит. Знаете, это своеобразный статистический опрос. И до адресата это обязательно дойдет, это ваш выбор. Хотите жить в благополучной стране, вы общность, вы россияне — тогда голосуйте», — сказала депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого избирателя в ходе нынешнего голосования есть возможность проголосовать на дому — достаточно позвонить в избирательную комиссию — и члены УИК приедут к участнику голосования.