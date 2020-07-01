Явка на голосовании по Конституции в Подмосковье превысила 61%

Более трех миллионов жителей Московской области проголосовали по поправкам к Конституции России. Явка на данный момент составляет 61,41%.

В регионе открылись 4134 основных избирательных участка и более двух тысяч мест на открытом воздухе для того, чтобы жители смогли высказать свое мнение по изменению основного закона страны.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в течении недели посетил избирательные участки городских округов Балашиха, Коломна, Реутов и Химки. Он отметил, что голосование проходило достаточно динамично, при этом на всех участках соблюдались меры безопасности.

«На всех участках готовились к итоговому, основному дню голосования — 1 июля. Этот день президент объявил выходным, а значит, и количество голосующих вырастет», — заявил Игорь Брынцалов. Он отметил, что большая ответственность ложится на наблюдателей, которые будут следить за чистотой процедуры.

«Избиратели, с которыми мне удалось пообщаться, отмечали, что процедура голосования — это возможность повлиять на процесс формирования Основного закона нашей страны. И сегодня — 1 июля — граждане имеют возможность прийти на свой избирательный участок и выразить свое мнение», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Он отметил, что мир сильно изменился и предлагаемые поправки продиктованы временем и нацелены для реализации социальной справедливости, защиту благополучия граждан и суверенитета нашей страны.

Игорь Брынцалов напомнил, что изменения в основной закон вступят в силу только при условии их одобрения гражданами.

«Вы отдаете голос за то будущее, в котором хотите жить, в котором будут жить наши потомки. Благодарю всех, кто уже сделал выбор и приглашаю тех, кто ещё не успел, выразить свою гражданскую позицию», — обратился он к жителям Московской области.

Голосование по поправкам к Конституции России началось 25 июня. Сегодня последний день, когда граждане могут принять участие в голосовании. Для этого нужно прийти на участок или в специально оборудованный шатер выездной комиссии. Везде принимаются необходимые меры для безопасности участников голосования. Все граждане получают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Все соблюдают обязательную социальную дистанцию, помещения дезинфицируются и проветриваются каждый час. Процедура регистрации и голосования полностью бесконтактной.