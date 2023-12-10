Подмосковье 10 декабря 2023, 18:27 Явка избирателей на выборах в Совет депутатов Серпухова превысила 20 тысяч человек Мособлизбирком

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Совсем скоро избирательные участки закроются в городском округе Серпухов. У местных жителей осталось меньше двух часов, чтобы отдать свой голос за кандидатов в новый состав Совета депутатов.

По состоянию на 18:00 второго дня голосования явка избирателей превысила 20 тысяч человек, что составляет 11,46% от всех жителей региона.

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Сегодня избирательные участки в Серпухове стали точками особого притяжения. Граждане приходили с детьми, чтобы выбрать депутатов, которые будут трудиться на благо городского округа в ближайшие пять лет. Они смогли не просто пообщаться с соседями и знакомыми, но и исполнить свой гражданский долг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность представителям Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах.

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