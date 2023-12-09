Подмосковье 09 декабря 2023, 19:09 Явка избирателей на выборах в Серпухове превысила 12,8 тысячи человек Мособлизбирком

Читать 360tv в

Голосование за кандидатов в Совет депутатов продолжается в городском округе Серпухов. По состоянию на 18:00 явка избирателей превысила 12,8 тысячи человек.

Член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Маркина Вера подчеркнула, что выборы проходят в обычном режиме. Избиратели приходят на участки с хорошим настроением, где им при необходимо разъясняют, как правильно заполнить бюллетень.

Реклама

«Все участки оборудованы в соответствии с нормативными требованиями, поэтому у избирателей не возникает никаких дополнительных вопросов», — добавила Маркина Вера.

Напомним, избирательные участки закроются 9 ноября в 20:00 и продолжат работу 10 ноября в 8:00.

Мособлизбирком

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».