Подмосковье 28 декабря 2023, 20:45 Ясельную группу открыли после капремонта в детском саду № 8 в Щелкове Дарья Московцева

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Детский сад № 8 «Радуга» в Щелкове капитально отремонтировали. После этого в дошкольном учреждении открыли ясельную группу для детей от 1,5 до трех лет на 120 мест.

Здание построили около 70 лет назад. Это одно из старейших дошкольных учебных заведений городского округа.

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Специалисты заменили все инженерные сети, к зданию подвели новый водопровод. Заменили кровлю, окна, фасад утеплили, помещения привели в порядок. Детсад получил новую мебель.

Теперь в учреждении будут размещаться пять групп детей.

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