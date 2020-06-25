Ящики опечатывают, бюллетени прячут в сейф. В Видном провели первую процедуру выемки

Стартовый день голосования по поправкам в Конституцию завершился в Подмосковье. Первые урны для голосования опечатали после закрытия участков. В Видном бюллетени спрятали в сейф.

Источник фото: телеканал «360»

Первый день голосования по поправкам в Конституцию завершился в Подмосковье. Так как голосование длится не один день, а неделю, то ящики опечатываются каждый день после закрытия участков.

Председатель территориальной избирательной комиссии Видного Вера Маркина рассказала, что есть два варианта хранения бюллетеней до 1 июля.

«В этот раз постановлением ЦИК предусмотрено два варианта хранения бюллетеней. Первый вариант — это когда стационарный ящик ежедневно опечатывается. И второй вариант, когда бюллетени ежедневно извлекаются из стационарных ящиков и запечатываются в отдельные сейф-пакеты. При запечатывании сейф-пакетов имеют право ставить подписи наблюдатели. Пакеты нумеруются, ставится дата, они убираются в сейф», — объяснила Вера Маркина.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что процедуру повторяют каждый день после закрытия участков. Подсчет голосов будет проводиться после окончания голосования 1 июля.

«После дня голосования, после восьми вечера, когда участок закроется, тогда председатель комиссии откроет сейф, вскроет сейф-пакеты, и тогда подводятся итоги голосования. Ранее итоги голосования не подводятся», — уточнила Маркина.

Источник фото: телеканал «360»

В Видном избрали второй вариант. Сначала оставшиеся бюллетени пересчитывают, составляют акт и убирают их в сейф к остальным пустым бюллетеням. После этого из опечатанного ящика достают бюллетени избирателей за день, упаковывают в пакеты и убирают в другой сейф.