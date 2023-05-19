Подмосковье 19 мая 2023, 17:43 Яровыми культурами засеют 10 тысяч гектаров в Лотошине в этом году Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В 2023 году в Лотошине планируют засеять яровыми культурами более 10 тысяч гектаров. Это на 2,5 тысячи гектаров больше показателей прошлого года.

«На данный момент в Лотошине уже засеяно шесть тысяч гектаров. Из них 3,9 тысячи гектаров засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми, 1,1 тысячи гектаров — масличными и тысяча гектаров — кормовыми культурами», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Также под урожай текущего года в округе посеяли около 2,5 тысячи гектаров озимых культур.

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