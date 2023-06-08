Подмосковье 08 июня 2023, 10:31 Годовой план по высадке яровых культур завершили на 91% в Подмосковье Фото: пресс-служба Мисельхозпрод МО / Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Площадь посева яровых культур увеличилась на 32 тысячи гектаров по сравнению с таким же периодом прошлого года. План по севу завершили на 91%, проведя работы более чем на 230 тысячах гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, высокими темпами идет высадка и других культур.

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«В том числе план по севу зернобобовых культур выполнен на 90%. Зерновые засеяны на площади более 91 тысячи гектаров, что составляет 88% от плана. Высокие темпы и по высадке картофеля. Им засеяно уже более 13 тысяч гектаров, что составляет 101% от плана», - сказал он.

Масличными культурами засели более 37 тысяч гектаров, кормовыми – более 77 тысяч, овощами – свыше семи тысяч.

Лидерами по посеву стали Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о двукратном увеличении площадей сельхозземель за 10 лет. Это стало возможно, благодаря проведенным программам правительства.

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