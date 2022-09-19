Полную ревизию поездов Ярославского направления в Подмосковье проведут до конца октября | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Полную ревизию поездов Ярославского направления в Подмосковье проведут до конца октября Вице-премьер Подмосковья Кротова объявила ревизию поездов Ярославского направления

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Загруженность поездов в час пик на Ярославском направлении в Подмосковье превысила 100%, в структуре Московской железной дороги его признали самым проблемным. Зампредседателя правительства Подмосковья Анна Кротова на совещании с губернатором Андреем Воробьевым анонсировала ревизию подвижного состава, запуск МЦД-5 Пушкино — Домодедово и рассказала о других мерах.

Специалисты проанализировали загруженность Ярославского направления. Электрички на территории Московской области проходят через 55 станций в восьми округах: Сергиево-Посадском, Пушкино, Электростали, Щелковском, Богородском, Фрязино, Королеве, Мытищах. Среднесуточный пассажиропоток достигает 376 тысяч человек. За два года пропускную способность увеличили на 20%, построили новые пути и реконструировали станции, но проблема осталась. Причем чем ближе к Москве, тем сильнее загружены поезда.

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«Мы успели обследовать 78 поездов в часы пик, с 06:00 до 10:00. Видим, что загружены более чем на 100%, а это значит, что полностью заняты все места и люди стоят, 12 поездов. У Ярославского направления — первое место среди самых загруженных направлений железной дороги», — сообщила Анна Кротова.

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При этом вагоны находятся в плохом состоянии, в них нет кондиционеров и не работает отопление. С начала года пассажиры подали 106 жалоб.

Кардинальным решением проблем вице-премьер назвала запуск МЦД-5 Пушкино — Домодедово на 16 станций по территории пяти городских округов: Ленинского, Домодедова, Мытищ, Пушкино, Королева. Его развитие запланировали на 2025–2030 годы. Проект охватит 870 тысяч человек, парк пополнят 92 пары поездов. Так, на маршрут заступит «Иволга» — новый электропоезд с широкими дверьми, сквозным проходом, большой вместимостью и системой климат-контроля. Запуск дороги увеличит пропускную способность Ярославского направления на четверть.

«Вместе с тем мы понимаем, что 2025–2030 годы — это далекая перспектива, а наши пассажиры ездят уже сейчас. Поэтому вместе с „Центральной пригородной пассажирской компанией“ (ЦППК) мы решили, что можно сделать уже сейчас», — заявила Анна Кротова.

На Ярославском вокзале открыли тоннель и увеличили количество турникетов с 37 до 99. Теперь пассажиры выходят в город за четыре минуты вместо 15. Интервал движения поездов сократили до минимума, в час пик в Мытищах они ходят каждые 2,8 минуты, на МЦД — от пяти до 10 минут.

В планах — работа над отоплением, состоянием окон и дверей, косметический ремонт составов, усиление контроля над их содержанием. К 31 октябрю специалисты РЖД и ЦППК проведут полный профилактический осмотр поездов Ярославского направления.

«Также мы сделаем посадку и высадку пассажиров в обе стороны на Ярославском вокзале. Сегодня посадка и высадка с одной стороны, но будет с двух, учитывая наличие платформ с обеих сторон», — сообщила Анна Кротова.

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