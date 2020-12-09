Ярополецкую школу открыли в Подмосковье после капитального ремонта
Нынешнее здание школы построили в 1959 году — до этого оно располагалось в усадьбе Гончаровых. В годы войны его разрушили. Но после учреждение обрело новое здание, в котором ребята учатся по сей день.
Но за 50 лет здание успело обветшать. Теперь его капитально отремонтировали. И это не последний шаг в этом году, подчеркнул глава Волоколамского округа Михаил Сылка.
До конца года мы откроем еще пять образовательных учреждений. Это три школы и два детских сада. Итого из 44 объектов 22 у нас будут капитально отремонтированы за два года
На открытие пришел председатель Совета ветеранов округа Виктор Бахирев. Он учился в этой школе, а затем построил карьеру военного летчика. После выхода на пенсию возглавил окружную организацию ветеранов.
«Прекрасно все сделано. Я рад за детей. Они должны учиться в таких комфортных условиях», — отметил Бахирев.
Ярополецкая школа гордится своими учениками. Среди них есть и те, кто носит звания Героя страны, отличники и медалисты. Об этом рассказала Валентина Макеева — она возглавляла школу с 1987 по 2009 год.
«Хотела бы пожелать только одного, а именно чтобы учителя внушали детям, что нужно сохранить эту школу — светлую, чистую, уютную», — подчеркнула она.
Волоколамский городской округ участвует в областной программе «Современное образование». Она помогает капитально ремонтировать и преображать учреждения, уточнила директор школы Марина Марнова.
Мы благодарны строителям, которые вошли в наше положение, помогали нам с погрузкой и разгрузкой, воплощали все мечты и желания. Здесь не было актового зала. Плюс обновленная столовая. Все это они помогли нам сделать
После торжественного открытия ребята отправились в обновленные классы. Ремонт полностью завершен, и теперь школьники получили комфортные кабинеты для учебы.