Ярополецкую школу открыли в Подмосковье после капитального ремонта

В подмосковном Волоколамском округе капитально отремонтировали Ярополецкую школу. В этом году она отмечает 130-летие. На открытие обновленного корпуса пришли и бывшие выпускники.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Нынешнее здание школы построили в 1959 году — до этого оно располагалось в усадьбе Гончаровых. В годы войны его разрушили. Но после учреждение обрело новое здание, в котором ребята учатся по сей день.

Но за 50 лет здание успело обветшать. Теперь его капитально отремонтировали. И это не последний шаг в этом году, подчеркнул глава Волоколамского округа Михаил Сылка.

До конца года мы откроем еще пять образовательных учреждений. Это три школы и два детских сада. Итого из 44 объектов 22 у нас будут капитально отремонтированы за два года Михаил Сылка.

На открытие пришел председатель Совета ветеранов округа Виктор Бахирев. Он учился в этой школе, а затем построил карьеру военного летчика. После выхода на пенсию возглавил окружную организацию ветеранов.

«Прекрасно все сделано. Я рад за детей. Они должны учиться в таких комфортных условиях», — отметил Бахирев.

Ярополецкая школа гордится своими учениками. Среди них есть и те, кто носит звания Героя страны, отличники и медалисты. Об этом рассказала Валентина Макеева — она возглавляла школу с 1987 по 2009 год.

«Хотела бы пожелать только одного, а именно чтобы учителя внушали детям, что нужно сохранить эту школу — светлую, чистую, уютную», — подчеркнула она.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Волоколамский городской округ участвует в областной программе «Современное образование». Она помогает капитально ремонтировать и преображать учреждения, уточнила директор школы Марина Марнова.

Мы благодарны строителям, которые вошли в наше положение, помогали нам с погрузкой и разгрузкой, воплощали все мечты и желания. Здесь не было актового зала. Плюс обновленная столовая. Все это они помогли нам сделать Марина Марнова.

После торжественного открытия ребята отправились в обновленные классы. Ремонт полностью завершен, и теперь школьники получили комфортные кабинеты для учебы.