Ярмарку вакансий в ОЭЗ «Дубна» перенесли на 13 ноября

Организаторы ярмарки вакансий в ОЭЗ «Дубна» решили перенести ее на 13 ноября. Новую дату опубликовали на официальном сайте мероприятия. Такое решение приняли в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Ранее мероприятие было запланировано на 30 октября, но эпидемическая обстановка и объявленные нерабочие дни изменили планы создателей проекта.

Ярмарка вакансий — это мероприятие, на котором соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями Московской области, обсудить условия сотрудничества, узнать о программах стажировки и возможностях прохождения дополнительных образовательных курсов.

Специалисты ярмарки помогают обеим сторонам находить идеальных коллег или руководителей. Чтобы записаться на это мероприятие, нужно заполнить специальную форму-анкету на сайте. Посетить выставку можно только при наличии кода, подтверждающего прохождение вакцинации.

Похожее мероприятие под названием «Золотая осень» проходило в Московской области 6 октября. Тогда предприниматели Подмосковья развернули свой стенд в Одинцове.