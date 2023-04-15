Подмосковье 15 апреля 2023, 13:22 Ярмарку вакансий провели в Котельниках

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Ежегодная ярмарка вакансий ко Дню труда прошла в Котельниках. В мероприятии приняли участие крупные коммерческие организации, гипермаркеты, банки и муниципальные учреждения городского округа.

«Те, кто заинтересован в работе, могут скачать QR-код и заполнить анкету в электронном формате. Или можно взять печатный вариант и заполнить анкету у нас. Мы готовы все рассказать и ответить на вопросы», — говорит руководитель службы персонала компании «Белая Дача Трейдинг» Анна Кирюшина.

Предприятиям Котельников требуются на работу операторы, кладовщики, водители, комплектовщики и кассиры. Также ищут квалифицированных работников в сферу строительства.

«Наши жители могут получать достойную зарплату и работать рядом с домом. Котельники находятся в хорошем месте, рядом с Москвой, метро, автовокзалом. Здесь хорошая транспортная доступность и много коммерческих предприятий», — отметил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Средняя зарплата по городскому округу составляет 70 тысяч рублей, а в сфере профессий физического труда — 50 тысяч рублей.

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