Подмосковье 20 февраля 2023, 17:17 Ярмарку профессий провели для школьников в Домодедове

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О будущей учебе и работе школьникам Домодедова рассказали на ярмарке профессий. В ней приняли участие 13 вузов и колледжей, четыре профильных класса и четыре муниципальных предприятия. Об этом рассказала начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова.

Участие в ярмарке приняли около тысячи школьников и их родителей.

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«Сегодня с нами на ярмарке представители Московского энергетического института и муниципальные предприятия, которые нуждаются таких в специалистах. Школьники будут учиться в инженерном классе и получат от домодедовского предприятия целевое направление в вуз», — сказала она.

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Школьникам рассказали об открытии двух кадетских классов: полиции и ФСО. Кроме того, инженерное направление откроется в Востряковском лицее.

На ярмарке управление образования Домодедова, местная городская больница и Тверской медицинский институт подписали соглашение о сотрудничестве. Заявление на целевое обучение подали пять будущих выпускников.

Ярмарка профессий проходит в рамках муниципального проекта «Правильный выбор». Он работает в округе три года.

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