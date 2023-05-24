Подмосковье 24 мая 2023, 15:49 Ярмарку по случаю конца учебного года провели во Дворце детского и юношеского творчества в Лобне

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Ярмарка-балаган, приуроченная к завершению учебного года, прошла во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне. Мероприятие организовали воспитанники кружков «Ярмарка мастеров» и «Кукольная мастерская» вместе с педагогом Мариной Назаровой.

Участие в ярмарке приняли более 50 детей вместе с родителями. Гостям представили театрализованную игровую программу с использованием кукол, изготовленных воспитанниками «Планеты талантов». Также дети из старшей группы «Ярмарки мастеров» провели мастер-классы.

Ярмарка-балаган прошла в рамках проекта «Дети — детям». Педагог Марина Назарова реализует его уже второй год. Ребята под ее руководством сами готовят и проводят игровые программы. В таком формате они отпраздновали Новый год, День космонавтики, а также организовали фестиваль настольных игр и мастер-классы.

Учащиеся «Планеты талантов» ежегодно становятся победителями разных конкурсов, а фотографии лучших из них размещают на городской Аллее Славы.

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