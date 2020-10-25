Ярмарки выходного дня в Подмосковье собрали около 100 тысяч гостей

Ярмарки прошли в 38 муниципальных образованиях. На них съехались фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы и производители из 36 регионов.

На центральной площадке усадьбы Гребнево в городском округе Щелково состоялся фестиваль «Гребневская ярмарка», на котором продали более пяти тонн сыра. Свою продукцию представили более 50 производителей, фермеров, сыроваров и пасечников из Московской области и соседних регионов. В фестивале участвовали лучшие сыровары из Подмосковья и соседних регионов. Среди них была и сырная мастерская Grana, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019». Производители выложили на прилавки более 100 видов сыра из коровьего и козьего молока, с белой и голубой плесенью, с травами и специями, твердые и мягкие, на вине и сливочные.

Кроме сыра на ярмарке продавали свыше 15 видов меда и продуктов пчеловодства, овсяный квас на меду, авторские варенья — фруктовые, ягодные и овощные, травяные чаи, мясные деликатесы из оленины, крольчатины и медвежатины, более 20 видов колбас. А еще гости покупали сушеные грибы и ягоды, сладости и выпечку, молочную и рыбную продукцию, соусы, масло и сельскохозяйственную продукцию, в том числе тыквы.

Организаторы подготовили развлекательную программу, дегустации, мастер-классы, концерты и анимационные шоу.

В Видном прошла социальная ярмарка «Ценопад». На этот раз в категорию «ценопадный продукт» вошло более 30 наименований. Со скидкой до 70% посетители покупали некоторые колбасные изделия, консервированную продукцию, а также сухофрукты, мед, шиповник нового урожая, урюк, крымское варенье на травах, помидоры, лук, картофель, виноград, рябчиков, навагу, треску, карасей, шашлык из судака или сома, камбалу. Скидка распространялась также на скумбрию в томатном соусе, бочковые огурцы и квашеную капусту.

Тематическая ярмарка «Золотая осень» в Вербилках Талдомского городского округа предоставила более 20 торговых мест. Гостям предложили колбасные изделия от производителей из Липецка, хлеб и хлебобулочные изделия, сухофрукты, мед и продукты пчеловодства, молочную и рыбную продукцию, овощи и фрукты, в том числе несколько видов тыквы. Также гости присматривались к товарам повседневного спроса и изделиям из шерсти. Для пенсионеров действовали дополнительные скидки. Для гостей подготовили развлекательную программу — выступление народного хора и игру на баяне.

Тематическая ярмарка «Товары регионов России» прошла в Истре, Красногорске, Одинцове, Солнечногорске, Серпухове. На площадках производители предлагали продукты питания, травяные чаи и варенье, товары повседневного спроса, глиняную посуду, сувениры. Мастера торговали павлопосадскими платками, шалями, изделиями из шерсти.

Тематическая ярмарка «Дары осени в Подмосковье» прошла в Сергиево-Посадском и Одинцовском городских округах. Она запомнились сезонными овощами и фруктами, привезенными из Подмосковья и с юга. Это лук, картофель, капуста, помидоры, кабачки, морковь, яблоки, виноград, фейхоа, мандарины, хурма, тыквы. Кроме того, посетители приобретали хлеб и хлебобулочные изделия, травяные чаи, пряники, сыры, колбасы, замороженные полуфабрикаты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию.

В Волоколамске работала социальная тематическая ярмарка, где на большинство продуктов питания и товаров повседневного спроса действовали скидки.

Сельскохозяйственные ярмарки прошли в следующих городских округах: Богородский, Дмитровский, Ивантеевка, Истра, Красногорск, Талдомский. На них фермеры и производители представили широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции нынешнего урожая, а также молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, специи, сухофрукты, выпечку.

Универсальные ярмарки зазывали посетителей в городских округах Балашиха, Волоколамский, Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Коломенский, Лосино-Петровский, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Озеры, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Рошаль, Рузский, Сергиево-Посадский, Фрязино, Чехов, Черноголовка, Химки, Серпухов, Ступино, Щелково, Электрогорск, Электросталь, Шаховская.

На входе на все ярмарки организаторы установили санитайзеры. Проходить на территорию можно было только в масках и перчатках.