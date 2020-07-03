Ярмарки «Ценопад» возобновляют работу в Подмосковье

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«Как известно, „Ценопад“ носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно, и цены на представленную продукцию ниже в среднем на 15%, чем в других торговых объектах, в частности, в сетевых магазинах», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: Фотобанк Московской области

На ярмарке будет представлена продукция от производителей Московской области и соседних регионов. В категории «ценопадный продукт» будут представлены сезонные ягоды (черешня, вишня, клубника), чаи, некоторые молочные и мясные продукты, колбасные изделия, мед — всего 29 наименований. Скидка на такие продукты может достигать 70%.

«Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции, организаторы нанесут разметку, установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках. На ярмарке выделена целая торговая точка, где покупатели смогут приобрести дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты», — добавил Андрей Разин.

До конца года на территории Московской области планируется провести еще 26 таких ярмарок. Они пройдут в городских округах Долгопрудный, Богородский, Зарайск, Реутов, Мытищи, Химки, Красногорск, Истра, Ступино, Ивантеевка и других.