Подмосковье 01 декабря 2023, 22:06 Ярмарки с горячими напитками и мастер-классы провели в Подмосковье в первый день зимы Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В пятницу, 1 декабря, в Московской области прошли праздничные гуляния в честь наступления зимы и предстоящего Нового года. В регионе организовали мастер-классы, ярмарки с фермерской продукцией и горячими напитками, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией. В продаже также представлены локальные ремесленные товары и суверены», — рассказал зампред правительства Подмосковья и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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В Мытищах, Талдоме и Можайске для гостей организовали иммерсивные спектакли, новогодние конкурсы, соревнования на санях, коктейльные вечеринки, флешмобы и аукционы. На ярмарке можно было купить фермерские мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию, мед и выпечку.

Участников праздников угостили горячими напитками и сладостями. Для детей провели мастер-класс по фигурному катанию и росписи гипсовых фигур. В конце мероприятий зажгли новогоднюю елку и иллюминацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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