Российские производители выставят свою продукцию на 64 ярмарках Подмосковья в выходные

На выходных в Подмосковье организуют 64 ярмарки — они будут сельскохозяйственными и универсальными. Их развернут в 38 округах. Свою продукцию представят фермеры, сыроделы, монастырские подворья не только из области, но и других регионов России.

На ярмарках подготовят свыше 2,7 тысячи торговых мест. Товары представят производители Алтайского края, Дагестана, Чувашии, Башкортостана и многих областей — Ивановской, Владимирской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Астраханской и других.

Продукцию привезут из 37 регионов, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы Андрей Разин.

Чтобы защитить посетителей от коронавируса, на входе появятся санитайзеры. Жители смогут попасть на ярмарки лишь в масках и перчатках.

Щелково

В подмосковном Щелкове пройдет «Гребневская ярмарка». Она состоится вблизи усадьбы Гребнево с 25 по 27 сентября. Участие примут 35 сыроделов России и фермерские хозяйства.

Посетители смогут приобрести здесь самую свежую продукцию. Они увидят варенье, соления, сушеные грибы и ягоды, мед, сыр, колбасы, рыбу, пастилу, пряники, шоколад ручной работы.

Состоятся мастер-классы, дегустации. Фермеры поделятся своим опытом, а для детей будут работать аниматоры и аттракционы. Перекусить удастся в зоне фудкортов.

Луховицы

В Луховицах откроют ярмарку «Дары Подмосковья». Участие в ней примут фермеры и местные жители, которые представят продукцию, выращенную на своих участках.

Посетители смогут купить картофель, перец, морковь, кабачки, свеклу, лук, огурцы, помидоры, яблоки, зелень. Кроме того, здесь продадут мясо, кондитерские и молочные изделия, мед, хлеб.

Поддержка общественных организаций позволит организовать для одиноких пенсионеров и нуждающихся семей доставку всех купленных продуктов до дома.

Одинцово

В Одинцове пройдет социальная ярмарка «Ценопад». Выставят товары, скидка на которые может достигать 70%.

Всего будет 30 видов продукции. Это мясо, рыба, колбасы, овощи, икра, мед, сухофрукты, хлеб, сладости и многое другое.

Мытищи

В Мытищах состоятся ярмарки «Золотая осень» и «Дары осени». Гости смогут купить традиционные областные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты.

На ярмарке представят и плетеные корзины, глиняную посуду, цветочные горшки, сувениры ручной работы.

Сделают музыкальное сопровождение и организуют дегустации.

Павловский Посад и Краснознаменск

В Павловском Посаде и Краснознаменске пройдут ярмарки «Дары осени в Подмосковье».

Здесь продадут молоко, мясо, выпечку, колбасы, чаи, варенье и многие другие продукты. Их привезут из Подмосковья и соседних регионов.