Подмосковье 27 ноября 2023, 14:13 Ярмарка-выставка подмосковных брендов пройдет в Москве 15 и 16 декабря Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Форум для предпринимателей и жителей Московской области «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» пройдет 15 и 16 декабря. Мероприятие организуют в гастроквартале «Три вокзала. Депо» в Москве, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для гостей подготовят деловую программу, мастер-классы для взрослых и детей, концерт и выставку-ярмарку подмосковных брендов.

Реклама

«В деловой программе форума выступят спикеры-эксперты: Диана Кожохова (Генеральный продюсер TenChat), Сергей Федюнин (Основатель компании „Практика SMM“), Федор Жуков (SMM Group Head, компания Hate agency), Дарья Коренькова (Победитель премии Agile Awards 2023), Марина Авдеева (Наставник и эксперт Первого канала), Ольга Петрова (Спикер и эксперт федеральных СМИ по тайм-менеджменту и планированию) и другие», — уточнили в ведомстве.

Форум пройдет на Новорязанской улице, 23. Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».