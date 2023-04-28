Подмосковье 28 апреля 2023, 20:03 Ярмарка вина впервые пройдет в Подмосковье

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Первая винодельческая ярмарка пройдет в Красногорске 26 мая. Подмосковный Минсельхоз впервые озвучил идею о подобном мероприятии в прошлом году. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил заместитель главы ведомства Александр Стиславский. Другие гости программы — депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и председатель комиссии по делам молодежи Общественной палаты Подмосковья Дмитрий Шалыгин — рассказали о развитии особых экономических зон (ОЭЗ) в регионе и ходе пленарного заседания областной ОП.

Дегустация вина в Подмосковье

Идею о проведении винодельческой ярмарки впервые предложили в 2022 году. В южных регионах России работает много предприятий по изготовлению алкогольных напитков из винограда.

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Виноделы смогут продемонстрировать продукцию жителям Подмосковья с возможностью дегустации. Это будет первая попытка провести в области такого рода ярмарку, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Александр Стиславский.

«С нашей стороны это экспромт, эксперимент, в нашей нормативной базе право проводить такое появилось год назад, но мы боялись подходить к этой теме, она весьма неоднозначная. Вроде интересно, что-то новое и необычное, а с другой стороны, можно было нарваться на негативные отзывы. Взвешенно подходили к этому вопросу и решили сделать первую ярмарку. Думаем, что обговорили все моменты, надеемся что все получится. Если опыт будет удачный, то распространим новую традицию», — поделился Стиславский.

Двигатели экономики

Порядка трех миллиардов рублей выделено в Московской области на модернизацию индустриальных парков и особых экономических зон, которые уверенно сохраняют лидерство в России по уровню эффективности.

Среди ОЭЗ особо выделяют «Дубну», где работают научные производства. Несмотря на санкции, число индустриальных парков в Подмосковье стремительно растет. Самый новый из них — Белый Раст в Дмитровском городском округе был открыт в этом году.

«Что такое ОЭЗ? У нас в регионе их пять. Дубна, Фрязино, Ступино, Кашира, Домодедово. Подмосковье уже 15 лет участвует в программах развития, развиваем также индустриальные парки. Их больше 60, и это число растет. Только за 2022 год их число увеличилось на пять», — отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Инициативы для будущего

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании Общественной палаты региона. Недавно совещательный орган получил право на внесение инициатив в законодательство страны.

Известно, что ОП подготовила проект о деятельности муниципальных общественных палат в Московской области. Президент Путин поручил правительству до 1 декабря 2023 года разработать план молодежной политики РФ. Общественная палата Московской области представит свои инициативы по стратегии.

«Помимо того что внесли изменения в наш регламент, заседание было посвящено серьезному вопросу — здравоохранение. Андрей Юрьевич уделил очень большое внимание этому вопросу, обсудили системные вопросы связанные с этой темой, частные вопросы. И нам, как общественникам, очень приятно что губернатор включен в решение этих вопросов лично», — рассказал председатель комиссии по делам молодежи региональной ОП Дмитрий Шалыгин.