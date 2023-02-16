Подмосковье 16 февраля 2023, 10:01 Ярмарка вакансий в сфере ЖКХ пройдет в Красногорске 21 февраля

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Центр занятости проведет в Красногорске ярмарку вакансий в сфере ЖКХ. Она пройдет 21 февраля во Дворце культуры «Подмосковье».

В мероприятии примут участие представители ресурсоснабжающих организаций. Среди них — «Водоканал» и «Красногорская теплосеть». Они будут искать претендентов на ваканции системного администратора, мастер участка, ведущего инженера, специалиста гражданской обороны, электрогазосварщика, каменщика и другие. Также жители смогут найти работу оператором на решетках службы канализации, машинистом насосных установок водоснабжения, электромонтером и слесарем.

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Подробнее о вакансиях и мероприятии можно узнать по телефонам 8(49831) 30 403; 8(495) 994 58.

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