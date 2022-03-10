Ярмарка вакансий в Подольске помогла беженцам из Донбасса найти работу

Ярмарки вакансий для беженцев Донбасса провели в разных округах Подмосковья. Среди них и Подольск. О возможностях трудоустройства там рассказали рекрутеры 10 компаний.

Ярмарку провели в детском лагере «Мечта» — это временный пункт размещения приезжих из ЛНР и ДНР людей. Сейчас там живут 148 беженцев: 79 взрослых и 69 детей.

Эвакуированные из Донбасса жители заинтересованы в работе. Это и 18-летние, и старшее поколение. Всего ярмарку посетили 25 человек.

Директор центра занятости Ольга Новоселова сообщила, что в основном подходили мамы с детьми. Они просили о сменном графике, который позволял бы оставить время на воспитание ребенка.

Чтобы организовать эту ярмарку, мы провели предварительный опрос, чтобы определиться, какая работа требуется беженцам и какое у них образование Ольга Новоселова.

Организаторами выступили администрация городского округа, Подольский центр занятости и управление социальной защиты населения.

Беженцам предложили вакансии в гостиничной, торговой, транспортной и других сфере. При необходимости ярмарку проведут повторно, чтобы помочь еще большему количеству приезжих из Донбасса жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.