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    10 марта 2022, 17:43

    Ярмарка вакансий в Подольске помогла беженцам из Донбасса найти работу

    Анастасия Аброськина

    Ярмарки вакансий для беженцев Донбасса провели в разных округах Подмосковья. Среди них и Подольск. О возможностях трудоустройства там рассказали рекрутеры 10 компаний.

    Ярмарка вакансий в Подольске помогла беженцам из Донбасса найти работу | Изображение 1

    Ярмарку провели в детском лагере «Мечта» — это временный пункт размещения приезжих из ЛНР и ДНР людей. Сейчас там живут 148 беженцев: 79 взрослых и 69 детей.

    Эвакуированные из Донбасса жители заинтересованы в работе. Это и 18-летние, и старшее поколение. Всего ярмарку посетили 25 человек.

    Ярмарка вакансий в Подольске помогла беженцам из Донбасса найти работу | Изображение 2

    Директор центра занятости Ольга Новоселова сообщила, что в основном подходили мамы с детьми. Они просили о сменном графике, который позволял бы оставить время на воспитание ребенка.

    Чтобы организовать эту ярмарку, мы провели предварительный опрос, чтобы определиться, какая работа требуется беженцам и какое у них образование

    Ольга Новоселова.

    Организаторами выступили администрация городского округа, Подольский центр занятости и управление социальной защиты населения.

    Ярмарка вакансий в Подольске помогла беженцам из Донбасса найти работу | Изображение 3

    Беженцам предложили вакансии в гостиничной, торговой, транспортной и других сфере. При необходимости ярмарку проведут повторно, чтобы помочь еще большему количеству приезжих из Донбасса жителей.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.