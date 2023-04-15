Подмосковье 15 апреля 2023, 03:30 Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» состоялась в Ногинске

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Мероприятие для соискателей прошло в Ногинске 14 апреля. Ярмарку «Работа России. Время возможностей» посетили более 150 человек. Работодатели в том числе представили вакансии, не требующие обязательного опыта.

Представители 14 предприятий из Богородского и соседних округов презентовали вакансии на различные роли: инженер, парикмахер, аналитик, начальник отдела и другие. Всего в регионе организовано 28 флагманских площадок, ярмарка в Ногинске стала одной из крупнейших.

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«Мы здесь нацелены не только на жителя, чтобы предложить ему вакансии, но и на конкретное трудоустройство. У нас внедрены такие понятия, как карьерный консультант и кадровый консультант. Один работает с предприятиями, другой с жителями. И на стыке они должны получить результат», — рассказала заместитель министра социального развития Подмосковья Лариса Туманова.

Посетители ярмарки пообщались с работодателями, поучаствовали в мастер-классах, послушали лекцию на тему «Как открыть свой бизнес». Многие соискатели смогли найти подходящую вакансию, некоторые определились с будущей профессией.

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