Подмосковье 10 апреля 2023, 17:26 Ярмарка вакансий пройдет в ТЦ «Мега Химки» 14 апреля

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Ярмарка трудоустройства пройдет в торговом центре «Мега Химки» 14 апреля. Более 40 работодателей представят свои предприятия и расскажут о вакансиях.

Спикерами на мероприятии будут представители компаний «Аэромар», «Корона Фуд», «Мострансавто», Химкинской областной больницы и других организаций. Участие в ярмарке вакансий также примут научно-производственные объединения «Энергомаш» и Лавочкина, научно-производственный центр «Фармзащита».

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Жители округа смогут не только найти работу на ярмарке вакансий, но и научиться планировать карьеру. Для этого пройдут мастер-классы и лекции о том, как пройти профессиональную переподготовку, составить резюме и подготовиться к собеседованию.

«Это мероприятие будет особенно полезным для наших студентов. Ведь многие из них в конце весны — начале лета защитят дипломы и станут молодыми специалистами», — отметила Юлия Мамай, муниципальный депутат.

Напомним, Химки стали одним из лидеров России по низкому уровню безработицы. По данным Министерства социального развития Подмосковья, в округе зарегистрировано всего 482 безработных жителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе заработала программа переподготовки педиатров. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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