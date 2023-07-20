Подмосковье 20 июля 2023, 15:22 Ярмарка вакансий пройдет на международном форуме «Агрополигон-2023» в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В Московской области проходит научно-практический форум «Агрополигон-2023». На мероприятии свои товары представили производители техники, удобрений, семян и другой продукции.

«Только в первый день форума в нем приняло участие более тысячи человек: свыше 40 сельхозтоваропроизводителей, 20 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, представители научных организаций в области сельского хозяйства, российские и зарубежные компании», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Форум посвящен технологиям и научным достижениям в области агрохимии, растениеводства и земледелия. На мероприятии пройдут конференции, дискуссии и встречи представителей научных организаций. Особое внимание на площадке уделят научным исследованиям в области сельского хозяйства.

Участники также могут посетить выставку отечественной сельхозтехники и ярмарку вакансий от компаний-партнеров и научных организаций более чем по десяти направлениям.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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