Ярмарка услуг «Открытый город» прошла в Красногорске

Парк Ивановские пруды в Красногорске стал местом проведения ярмарки услуг «Открытый город». На ней собрались мыловары, политологи, кузнецы и другие профессионалы. Это дало возможность предпринимателям показать себя и представить свои товары публике.

Гостей на мероприятии развлекали мастер-классами — от гвоздестояния до уроков обращения с гирями. Также организаторы провели конкурсы, выступления и анимационные программы. Посетители смогли не только приятно провести время, но и поддержать местных производителей, приобретя их продукцию.

Ранее губернатор Андрей Воробеьв рассказал, что Подмосковье поборется за первое место по тепличным овощам в России. Производство уже увеличили в два раза.