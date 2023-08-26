Подмосковье 26 августа 2023, 20:47 Ярмарка управляющих компаний Подмосковья прошла в Воскресенске Фото: администрация Подмосковья

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В Воскресенске прошла первая в Подмосковье ярмарка управляющих компаний. На ней побывали депутат Госдумы Мария Бутина, первый замминистра ЖКХ Сергей Черепанов и глава округа Алексей Малкин.

В муниципалитете 1052 многоквартирных домов находятся на обслуживании 12 управляющих компаний. На мероприятии представители советов домов смогли пообщаться с представителями УК.

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«Очередь выстроилась к новой управляющей компании — АО „УО Наш дом — Воскресенск“, в обслуживании которой более половины всех МКД округа», — уточнили в министерстве ЖКХ.

Управляющая компания приняла 14 заявок, все заявители получат обратную связь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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