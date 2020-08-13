Ярмарка «Ценопад» будет работать в Дмитровском округе до 16 августа

«Еженедельно в одном из городов Подмосковья жителям доступны свежие и качественные продукты напрямую от производителя с минимальной скидкой от розничной цены в 15%», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Также на ярмарке действует постоянная акция «Ценопадный продукт», суть которой заключается в том, что здесь представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, скидка на данный товар может достигать 70%.

В этот раз покупатели смогут приобрести по «ценопадной цене» 28 наименований продуктов питания: картофель, лук, огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни, абрикосы, вишню, орехи, в том числе, грецкие, мед, козьи сыры, домашний творог, фермерское сливочное масло, мясо птицы, свинину, говядину, а также ряд позиций рыбной продукции.