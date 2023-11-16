Подмосковье 16 ноября 2023, 19:16 Ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Мытищах с 20 по 26 ноября пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Ярмарку «Товары регионов России» откроют у Дворца культуры «Яуза» с 20 по 26 ноября. В том же месте с 12 по 18 декабря пройдет торговля в честь Нового года.

На торговых точках можно будет купить свежие фрукты, овощи, ароматный мед, натуральные молочные продукты, мясо и свежую рыбу. Всего в Московской области в ближайшее время пройдут 187 тематических ярмарок в 43 городских округах.

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Узнать о ярмарках Подмосковья можно по ссылке.

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