Ярмарка, ретроавтомобили и салют. Жители Электростали отметили 83-летие округа

День города в Электростали начался с шествия трудовых коллективов. В руках транспаранты, шары и флаги. Настроение великолепное, атмосфера праздничная. В колонне только позитивные и жизнерадостные люди. Своей энергией заряжают всех вокруг.

«Здорово что день города, здорово что мы вместе здесь собрались, есть что показать, есть что посмотреть и такое хорошее настроение передать всем остальным», — рассказала жительница Электростали Елена Митькина.

В отличном настроении на празднике была и другая местная жительница Ирина Шеляпина. «Солнце выглянуло! Мы полны сил, мы полны энергии!», — поделилась женщина.

Среди колонны трудовых коллективов были и волонтеры, которые представляли молодежное движение.

«Погода отличная! Мы с волонтерами идем целой колонной, представляем молодежные движения. Сзади нас молодежный центр, трудовые отряды и самые главные люди этого города», — рассказала волонтер Кристина Пичугина.

Электростали исполнилось 83 года. Но не смотря на относительно молодой возраст история у города богатая. Здесь была выплавлена первая в стране нержавеющая сталь. А еще Электросталь — это город трудовой доблести и славы. Сейчас он динамично развивается и радует тем самым жителей. В этом году благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в городском округе отремонтировали 22 участка дорог, открыли гимназию, реконструировали парк.

Глава г. о. Электросталь Инна Волкова рассказала, что были построены шесть детских игровых комплексов по программе губернатора.

«Беспрецедентная программа, которая проходит при поддержке губернатора — это ремонт подъездов, которая также подходит к концу. Их в этом году будет отремонтировано 294», — отметила Волкова.

Она также поздравила горожан с праздником и пожелала им крепкого здоровья, мира, добра, благополучия.

Игры, конкурсы, ярмарка. Развлечения для жителей и гостей города организаторы постарались подготовить на любой вкус. Была даже выставка ретро автомобилей. Сергей Голышев называет себя коллекционером старых машин. Гордость реставратора — ГАЗ 21. Эту красавицу Сергей купил два года назад. Автомобиль точная копия машины отца. Восстанавливали вместе с внуком.

Были и современные технологии. Робот здоровается за руку, отвечает на вопросы и строит глазки. Интерес умная техника вызвала у детей и взрослых. По словам разработчиков робот предназначен для работы на мероприятиях. Расскажет историю предприятия или сам проведет целую рекламную акцию.

Гуляния, по случаю празднования дня округа продолжатся до самого вечера. В программе концерт, молодежный фестиваль и, конечно же, фейерверк.